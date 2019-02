Lokerse Feesten strikt ‘topvrouwen’Christine And The Queens en Roisin Murphy Yannick De Spiegeleir

22 februari 2019

De Lokerse Feesten hebben twee nieuwe namen gelost voor woensdag 7 augustus. Die dag komt Christine And The Queens naar de Grote Kaai. “Op enkele jaren tijd is ze een een wereldster geworden dankzij 2 geweldige albums en haar fantastische live shows”, klinkt het bij het stadsfestival. Andere headliner die dag is Roisin Murphy. “Eén van de meest eigenzinnige én succesvolle vrouwelijke artiesten van de laatste 25 jaar.” De voorverkoop start meteen via www.lokersefeesten.be, meer vrouwelijke topnamen voor deze unieke dag worden later toegevoegd. De 45e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019.