Lokerse Feesten strikt Roméo Elvis en Zwangere Guy Yannick De Spiegeleir

15 maart 2019

16u22 0

De Lokerse Feesten pakken uit met een sterke line-up voor donderdag 8 augustus: met Tourist LeMC, Roméo Elvis en Zwangere Guy komt het kruim van de vaderlandse rappers die avond naar de Grote Kaai. Trixie Whitley en SX vervoegen de eerder aangekondigde Christine And The Queens en Róisín Murphy voor een all-female line-up op woensdag 7 augustus. En de mainstage line-ups van de hardrock- en punkrockdag zijn compleet met de toevoeging van live-sensatie Alestorm, Monster Magnet, Life Of Agony, Brutus en Marky Ramone’s Blitzkrieg. De indoor line-ups voor deze dagen worden later bekendgemaakt. Tickets zijn meteen te koop via www.lokersefeesten.be.