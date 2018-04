Lokerse Feesten strikken The Prodigy 21 april 2018

De affiche van de Lokerse Feesten oogt na gisteren weer wat fraaier. Het stadsfestival maakte bekend dat The Prodigy en drum and bass-helden Chase & Status (dj-set) op donderdag 9 augustus hun opwachting zullen maken op de Grote Kaai. The Prodigy is onder meer bekend van hits als Out of Space, Firestarter en Breathe. Tickets voor de festivaldag zijn meteen te koop via www.lokersefeesten.be. Het festival maakt binnenkort nog meer nieuwe namen bekend. (YDS)