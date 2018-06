Lokerse Feesten schenkt 43 jaar archief aan stad WERKGROEP BINNEN HUIDIG BESTUUR ZAL COLLECTIE ELK JAAR AANVULLEN KATRIJN DE BLESER

12 juni 2018

02u39 0 Lokeren Het archief van de Lokerse Feesten vzw is voortaan eigendom van de stad Lokeren. Medestichter van de Lokerse Feesten Jean-Pierre Rosseel neemt daarmee afscheid van de collectie die hij sinds 1975 opbouwde.

"Dat ik alle affiches heb van 43 jaar Lokerse Feesten. Dat vind ik zelf het mooiste aan de collectie", zegt Jean-Pierre Rosseel, die samen met Herman Van Moeseke en Marc De Gryse in 1975 aan de wieg stond van de Lokerse Feesten. "Toen nog een organisatie zonder statuten. Toen we naar de bank trokken om een rekening te openen, was dat zelfs niet mogelijk onder de naam Lokerse Feesten", lacht Jean-Pierre, die meteen de affiche van de eerste editie van de Lokerse Feesten toont. "Een jaartal staat er niet op vermeld. We hadden immers nooit gedacht dat de Lokerse Feesten zouden uitgroeien tot wat ze vandaag zijn."





Jean-Pierre bewaarde de voorbije jaren krantenknipsels, foto's, rekeningen en contracten van de Lokerse Feesten, alles netjes gesorteerd in dozen per jaartal. "De contracten met de artiesten zijn erg leuk om nog eens na te lezen. Zo hebben we er nog eentje uit 1990 met Arno. Daarin is ook zijn rider opgenomen. Voor Arno mochten we verse vis en 'zéér gekoelde Duvel' serveren. Ook de contracten van andere artiesten kregen een plekje in het archief."





Behalve de affiches, leuke gadgets en oude foto's bewaarde Jean-Pierre ook heel kleine papiertjes, papiertjes die iemand anders al snel in de prullenmand zou gooien. "Eigenlijk is het een handgeschreven rekeningetje. De Lokerse Feesten gaan al langer mee dan de gsm en ook een vaste telefoonlijn hadden we in de beginjaren niet op het festivalterrein. Daarom moesten we onze telefoontjes in één van de naburige cafés gaan doen. Die zette onze telefoontjes dan op de poef." Op het papiertje is tussen de pintjes en de cola's ook een rijtje met 'telefoon' te zien.





In 1975 duurden de Lokerse Feesten nog vier dagen, vanaf het jaar nadien waren dat al zeven dagen: twee weekends en de woensdag tussen de twee weekends. "Maar de dagen dat er geen optredens gepland waren, hingen de medewerkers toch nog rond op het festivalterrein omdat ze zich verveelden. We zijn dan maar overgeschakeld naar negen dagen", zegt Marc De Gryse. "Toen kwamen de medewerkers hier op vrijdagavond voor de feesten van start gingen al rondhangen, het jaar nadien zat half Lokeren al op het festivalterrein en zo hebben wij op onze beurt er een tiende festivaldag aan toegevoegd", zegt Jan Cools, huidig voorzitter van de Lokerse Feetsen.





Cools belooft alvast dat een werkgroep binnen het huidig bestuur de collectie elk jaar zal aanvullen. "Mensen die zelf nog foto's of gadgets hebben, kunnen die bezorgden aan de stadsarchivaris om de collectie zo nog te vervolledigen", doet Jan Cools nog een oproep. De collectie kan bezocht worden in het stadsarchief.