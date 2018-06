Lokerse Feesten maakt uurschema bekend 16 juni 2018

02u32 0

De Lokerse Feesten hebben gisteren nog eens 24 nieuwe namen bekendgemaakt. Ook het uurschema staat nu online.





Met de bekendmaking van 24 extra artiesten is de line-up voor de Red Bull Elektropedia Room volledig. Onder andere Eefje De Visser, Sylvie Kreusch, Teme Tan, VRWRK, Krystal Klear, FCL ft Lady Linn, Ed & Kim en Space Pirate Recordings worden toegevoegd aan de lijst.





Voor de mainstage maakten ze de voorbije maanden al enkele kleppers bekend zoals Simple Minds, Arsenal, Die Antwoord, Bart Peeters, Clouseau, Pretenders, Triggerfinger, Bad Religion, Dropkick Murphys, The Prodigy, dEUS, Jasper Steverlinck, 2manydj's en nog veel meer. Het programma van de mainstage worden binnenkort vervolledigd voor het grote publiek. Ongetwijfeld komen er nog een aantal grote namen bij voor tien dagen feest op de Grote Kaai in het centrum van Lokeren. (KDBB)