Lokerse Feesten lanceren cadeaubon Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

Wie nog op zoek is naar een kerstcadeau vindt dit jaar ook zijn gading bij de Lokerse Feesten. Het stadsfestival biedt deze eindejaarsperiode cadeaubons aan van 10, 25 of 50 euro. Met de unieke couponcode kan je later het verkregen bedrag aftrekken van de online bestelling van je ticket of abonnement. Bestellen is mogelijk via de website www.lokersefeesten.be.