Lokerse Feesten in Kringwinkel De Cirkel 19 juli 2018

Kringwinkel De Cirkel in Lokeren staat vandaag helemaal in het teken van de Lokerse Feesten.





Aan de ramen prijken affiches die sterk lijken op die van de Lokerse Feesten met de melding: 'Wij zijn open tijdens de Lokerse Feesten'. Binnen werd een gezellige festivalhoek ingericht met oude elpees, discoballen en T-shirts van de vorige edities van de Lokerse Feesten. "Het is medewerker Hilde Podevyn die steeds haar creatieve brein de vrije loop laat en aan de slag gaat met onze materialen", zegt coördinator Peter Catthoor. "Nu wanen we ons even op de Lokerse Feesten en in het najaar creëren we een kersthoek. Zo laat Hilde twaalf thema's per jaar aan bod komen." De Lokerse Feesten is alvast één van de meest opvallende thema's. "Heel wat bezoekers blijven hier wat langer staan om hun ogen de kost te geven." (KDBB)