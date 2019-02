Lokerse Feesten haalt The Offspring en NOFX naar Grote Kaai Yannick De Spiegeleir

12u00 0 Lokeren De Lokerse Feesten hebben nieuwe namen gelost voor hun 45e editie. The Offspring keert enkele jaren na hun gesmaakte optreden terug naar de Grote Kaai op dinsdag 6 augustus. Een andere legendarische punkband uit de Verenigde Staten, NOFX, komt voor de eerste keer naar Lokeren.

Nog op de line-up van de punkdag: de Heideroosjes en The Damned. Meer namen voor deze dag (ook voor de Red Bull Music zaal) worden later toegevoegd.

De voorverkoop voor dinsdag 6 augustus start meteen via www.lokersefeesten.be. De 45e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019. Eerder werd reeds de komst van Oscar and the Wolf bekendgemaakt.