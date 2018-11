Lokerse chefs bevestigen score in nieuwe Gault&Millau-gids Yannick De Spiegeleir

05 november 2018

De gastronomische gids Gault&Millau heeft vandaag haar editie voor 2019 voorgesteld. Net als vorig jaar maken opnieuw drie Lokerse horecazaken deel uit van de culinaire bijbel. Restaurant Vos in de Groenstraat van chef Stijn Audenaert behaalt opnieuw 13 op 20, net als Bistro Vienna: de zaak van chef Bernard Van Den Driessche aan het Stationsplein. Derde Lokerse vertegenwoordiger in de lijst is ’t Vieremmershof van chef Pierre Van den Abeele, dat gelegen is aan de Krommestraat in de Daknamse Bossen.