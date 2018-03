Lokers minivoetbal zoekt ploegen 21 maart 2018

Voor het volgende seizoen zoekt het Lokers Minivoetbalverbond (LMV) nieuwe ploegen. De wedstrijden vinden wekelijks plaats in de stedelijke sporthal aan de Sportlaan. Wie een ploegje wil inschrijven heeft nood aan 8 tot 10 spelers. Info via voorzitter Peter Laureys via voorzitter@lokerseminivoetbal.be of bellen naar 0476/315.408. (YDS)