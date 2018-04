Lokerenspelers bedanken 'helden' die Daknam nieuwe look gaven 11 april 2018

02u46 0 Lokeren De patiënten van het Centrum voor Arbeidszorg van psychiatrisch centrum Sint Jan Baptist in Zelzate hebben de afgelopen twee jaar het volledige Daknamstadion een nieuwe look gegeven. Om hen te bedanken kregen ze gisteren bezoek van de volledige spelerskern van Sporting Lokeren.

Het project kwam er dankzij Jan Coppens, in het dagelijkse leven coördinator bij het Centrum voor Arbeidszorg van Sint Jan Baptist, maar in zijn vrije tijd diehard Lokeren-supporter en voorzitter van supportersclub 'The Yellowbrothers'. "Toen ik op Daknam vertelde over mijn werk was er heel wat interesse. Omdat het stadion wel een laagje verf kon gebruiken, kregen we al de snel de vraag of dat niet iets voor ons was. Een nieuw project was geboren."





Coppens en zijn ploeg deden er twee jaar over om het Daknamstadion een nieuwe frisse look te geven. "Het was geen simpele klus. We zijn gestart met de kleedkamers en de neutrale zone. Daarna hebben we alle buitenmuren aangepakt. Uiteindelijk volgden ook de binnengangen en zowat alle kantines."





Om de patiënten van Sint-Jan Baptist te bedanken zakte de volledige kern van Sporting Lokeren gisteren af naar Sint-Jan Baptist. Ze kregen er een rondleiding en ontmoetten er de helden die hun Daknam een nieuwe look gaven. "Het is het minste wat we kunnen doen", verwoordde coach Peter Maes het gevoel van de hele spelersgroep. "Bovendien is het voor mijn spelers een wijze les dat het leven veel meer is dan het profvoetballersbestaan alleen." (KVZ)