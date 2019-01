Lokerenfans fietsen tevergeefs naar Lourdes-Oostakker om kaarsje te branden Yannick De Spiegeleir

27 januari 2019

Een twintigtal fans van Sporting Lokeren vertrok zaterdagochtend van café ’t Lammeken met de fiets richting bedevaartsoord Lourdes-Oostakker. Ter plaatse staken ze een kaarsje aan voor de ploeg van hun hart die vecht tegen de degradatie. “We doen deze actie om onze club in eerste te houden”, zeggen Philippe van Streydonck en Nick Romero. Jammer genoeg mocht hun inspanning niet baten, want zaterdagavond beet Sporting in het zand tijdens de match van de waarheid tegen Zulte-Waregem.