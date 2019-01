Lokerenfans blijven achter club staan ondanks degradatiezorgen: “Supporter ben je in goede én slechte tijden” Yannick De Spiegeleir

27 januari 2019

17u16 0 Lokeren Na het verlies tegen Zulte Waregem zaterdag lijkt een degradatie stilaan onafwendbaar voor Sporting Lokeren. Ondanks de malaise denken de fans er niet aan om de club van hun hart de rug toe te keren. “Ook als Sporting zakt naar 1B blijven we op post”, klinkt het.

Het was de match van de waarheid voor Sporting Lokeren zaterdagavond tegen Zulte Waregem: een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd. Sporting verloor de alles-of-niets-wedstrijd met duidelijke 0-3 cijfers. Tot overmaat wonnen ook de andere concurrenten in de kelder van het klassement.

En zo lijkt het over en out voor de Wase voetbalclub die straks wellicht naar 1B zakt met nog slechts zeven matchen te gaan in de reguliere competitie en achterstand van 8 punten op eerste achtervolger Waasland-Beveren. De fans van de club zitten in zak en as, maar degradatie of niet, ze blijven Sporting trouw.

“De toekomst van onze mooie club staat op het spel en dat doet pijn. Verschillende supporters met tranen in de ogen, anderen oorverdovend stil, maar wij zullen er staan, ook volgend seizoen”, klinkt het klaar en duidelijk op de Facebookpagina van sfeergroepering Authentics Lokeren.

“Er is een soort berusting bij de fans over het lot dat ons staat te wachten. We moeten realistisch zijn: het wordt moeilijk, zo niet onmogelijk om deze situatie nog om te keren”, zegt Rob Van Achter van supportersclub Sportingzonen. “Toch ben ik er van overtuigd dat de vaste kern van supporters de club ook zal blijven volgen in 1B. Het komende seizoen zal ook cruciaal worden voor de toekomst van de club, want het eerste seizoen kan je nog rekenen op de tv-gelden uit eerste klasse.”

Bij supportersfederatie Front282 klinkt eenzelfde geluid. “Supporter ben je in goede én slechte tijden. Dus we blijven natuurlijk achter onze club staan. Mathematisch is een redding nog niet uitgesloten, maar we beseffen ook dat het moeilijk wordt”, zegt Elly Saey Van Peteghem, secretaris van Front282. De Lokerse supportersfederatie denkt intussen ook al de toekomst. “We zijn een bevraging gestart bij alle supportersclub naar de toekomstige werking. Supportersparticipatie in het beleid van de club staat daarbij hoog op de agenda. Er zijn goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Zo zijn de supporters van KV Mechelen bijvoorbeeld vertegenwoordigt in het bestuur van hun club. Onze bevraging is nog te pril om concrete uitspraken te doen, maar we willen verschillende pistes bekijken”, aldus Saey Van Peteghem.