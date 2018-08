Lokeren opent eerste afvalarme winkel NATHALIE MAAKT GEZONDE GERECHTEN, TERWIJL KLANT ZELF ZAKJE MEEBRENGT KATRIJN DE BLESER

07 augustus 2018

02u36 0 Lokeren Nathalie Vercammen opende de eerste afvalarme winkel van Lokeren. Klanten brengen zelf zakjes en potjes mee om haar producten te kopen. Bovendien maakt ze dagelijks zelf enkele gezonde gerechten die ze te koop aanbiedt.

"Ik ben al vijftien jaar voedingsconsulente. Daarmee geef ik mensen advies over voeding, maar ik heb het gevoel dat ik toch iets te weinig personen bereik met dat werk. Ik kan mensen aanraden wat gezond is en wat ze best kopen, maar daar blijft het dan ook bij. Bovendien ben ik de laatste jaren zelf enorm bezig met het verminderen van de afvalberg. Als ik naar de slager ga, bijvoorbeeld, dan neem ik mijn eigen bakjes en zakjes mee. Zo ontstond het idee om zelf gezonde voeding te koop aan te bieden en dan nog liefst binnen een concept waarbij we de afvalberg zo klein mogelijk houden", zegt Nathalie Vercammen.





Tweedehands

Nathalie doopte haar winkel 'For body and soul' en nam haar intrek in een pand in een steegje aan de Kerkstraat. Het pand werd gezellig ingericht met bijna allemaal materialen die ze een tweede leven gaf. Rekken die eerder al eens dienst deden en dozen en potten die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. In de rekken zijn vooral basisingrediënten te vinden zoals noten, kokosblokjes, gedroogd fruit, lijnzaad, kruiden,... "Dat komt omdat ik geen voorstander ben van bewaarmiddelen. In alles wat vooraf bereid is, zitten nu eenmaal bewaarmiddelen." Maar ook shampoo en kuisproducten kunnen er worden afgetapt.





"Nu en dan zal ik ook wat verse groenten en fruit aanbieden. Maar nog meer zal ik met die verse ingrediënten zelf aan de slag gaan en er eten mee maken. Een volwaardige en gezonde maaltijd die meteen een even gemakkelijk alternatief biedt voor junkfood. Veel mensen eten junkfood omdat het makkelijk is: je hoeft het enkel af te halen. Dat kan hier dus ook, maar dan met gezonde voeding", zegt Nathalie. Zo maakt ze ook zelf hazelnotenmelk. "Dat is helemaal niet moeilijk om te maken, maar het duurt even tot het klaar is. Mensen hebben vandaag geen tijd meer om dat zelf te maken."





Voedingstips

Met haar achtergrond als voedingsconsulente zal Nathalie klanten die dat wensen ook enkele voedingstips geven. "Eetgewoontes van mensen verander je niet van vandaag op morgen. Klanten die regelmatig terugkomen, kunnen tips krijgen en zo hoop ik misschien toch enkele minder goede gewoontes te kunnen aanpassen. Iets opdringen, wil ik niet. Wel hoop ik mensen te inspireren met mijn winkel en met alles wat erin te koop is."





Met haar winkel hoopt Nathalie het verschil te maken. "Is het niet op het vlak van voeding en van eetgewoonten, dan is het misschien toch voor het milieu." Alle informatie en alles wat Nathalie vandaag te koop aanbiedt, is te vinden op haar Facebookpagina 'For body and soul'.