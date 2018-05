Lokeraar wil meer parking aan station STAD WIL BUURT VERNIEUWEN, MAAR IS AFHANKELIJK VAN NMBS YANNICK DE SPIEGELEIR

29 mei 2018

02u46 0 Lokeren Meer parkeerplaatsen, het behoud van Park Ter Beuken en vlotter verkeer rond het station. Dat zouden Lokeraars graag zien in hun stad. De bewoners konden hun mening kwijt in een enquête over de toekomstplannen die de stad hoopt uit te voeren.

De geplande make-over van de stationsbuurt belooft een grote uitdaging voor het toekomstige stadsbestuur te worden. De omgeving is een draaischijf in de stad waar verkeer, natuur, horeca en handel, onderwijs en woongelegenheid in elkaar overgaan.





Via het digitale platform Citizenlab gaf de stad Lokeraars de afgelopen maanden de kans om hun mening te ventileren over vier grote thema's: een opwaardering van het Stationsplein, de parkeersituatie in de buurt, een betere benutting van Park Ter Beuken en een verbinding tussen het Stationsplein en Park Ter Beuken. In totaal werden 27 voorstellen ontvangen, waarvan enkele vanuit verenigingen en belangengroepen.





Park Ter Beuken

De stad heeft nu de resultaten van de bevraging voorgesteld en gebundeld in een aantal conclusies. Zo blijkt de grote meerderheid voorstander van meer parkeerplaatsen rond het station. Daarnaast vinden heel wat Lokeraars dat het Park Ter Beuken een mooi stuk natuur moet blijven dat louter toegankelijk is voor fiets- en wandelverkeer. Een bevinding die aansluit bij de vraag van de bewoners voor vlottere en veiligere verkeersstromen, waarbij gevraagd wordt om auto-, fiets- en wandelverkeer van elkaar te scheiden. Een fietstunnel onder de sporen zou in dat opzicht soelaas kunnen brengen.





Overleg

De stad wil de resultaten van de bevraging nu meenemen naar een overleg met de NMBS en De Lijn om te peilen naar de investeringen die zij wensen te doen in het station en in de stationsomgeving. De stad is namelijk afhankelijk van het geld waarmee de NMBS over de brug komt, vooraleer ze de plannen echt kan uitvoeren. "Maar ook zonder de NMBS kunnen we alvast een aantal ingrepen verder onderzoeken", zegt schepen voor Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V).





"Uiteraard zullen we daarbij rekening houden met de resultaten van de enquête. In de eerste plaats willen we onderzoeken hoe we het Park Ter Beuken beter toegankelijk kunnen maken en de ingangen beter kunnen accentueren voor fiets- en wandelverkeer. Daarnaast kijken we hoe we het park kunnen opwaarderen en nog mooier maken. De stad denkt ook na over hoe ze de verkeerssituatie voor auto's en bussen en de parkeermogelijkheden kan verbeteren."





Verre toekomstmuziek

Dat laatste aspect lijkt verre toekomstmuziek. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gaf onlangs wel te kennen dat de federale overheid 1 miljoen euro vrijmaakt voor de modernisering van het stationsgebouw. Op goed nieuws voor een grondige opfrisbeurt van de stationsomgeving blijft het voorlopig nog wachten.