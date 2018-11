Lokeraar opgelicht voor 11.180 euro via phishing-mail Kristof Pieters

29 november 2018

18u32 0

Een 63-jarige inwoner van Lokeren werd het slachtoffer van een zogenaamde ‘phishing-mail’. De man werd via een mail naar een valse bankwebsite gelokt, die een kopie is van de echte website. De oplichters lieten de man vervolgens inloggen met zijn inlognaam en wachtwoord. Zijn nadeel betrof circa 11.180 euro. De man diende woensdag klacht in bij de politie.