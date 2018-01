Lokeraar laat Gents steegje stralen op Lichtfestival 31 januari 2018

02u58 0 Lokeren De vierde editie van het Lichtfestival start vanavond in Gent. Net als vorige keer zal het spectaculaire evenement een Lokers tintje hebben.

Vorige keer maakte jeugdhuis T-Klub creaties voor het Lichtfestival, deze keer valt die eer te beurt aan de Lokerse student Gino Dierickx. Samen met medestudent Thibau Lavent maakt hij het straatbeeld van Gent tijdens het Lichtfestival een beetje completer.





In de Duivelsteeg nabij de Portus Ganda wekken ze met lichtstralen een 'Missing House' tot leven op een plek waar op gewone dagen enkel een leegte te zien is. Wie het werk wil bewonderen, kan nog elke avond tot zondag in Gent terecht. Het lichtfestival is volledig gratis. Voor meer informatie kan je surfen naar www.lichtfestival.be. (YDS)