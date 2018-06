Lokale verenigingen schenken 7.450 euro aan De Sperwer 22 juni 2018

02u44 0

Verschillende verenigingen uit Eksaarde zamelden geld in voor De Sperwer. Het dagcentrum en het centrum voor begeleid wonen voor mensen met een beperking mocht 7.450 euro ontvangen. Dat werd mogelijk gemaakt door de 'Fuif voor het Goede Doel', die 5.000 euro in het laatje bracht, door Gezôarse Feesten (die zorgden voor 2.000 euro) en door trappistenclub Nostergaudium (die deed 450 euro in het zakje). De verantwoordelijken van De Sperwer namen de tijd om een beetje meer uitleg te geven over de werking van het dagcentrum en over het begeleid wonen zodat duidelijk werd waar de centjes naartie gaan.





(KDBB)