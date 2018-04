Lions bekroont mooiste vredesposters 05 april 2018

02u58 0

Serviceclub Lions Lokeren organiseerde dit jaar opnieuw een editie van de vredesposterwedstrijd.





In totaal namen 330 leerlingen uit 11 Lokerse basisscholen deel aan het initiatief. Alle scholen kregen een pakket tekenmateriaal van 200 euro. De jury oordeelde dat het werk van Femke Cerpentier van basisschool Spoele het mooiste was. Het meisje tekende een 'dromenvanger' die gedragen wordt door twee handen van elk een verschillende huidskleur. In de dromenvanger zit ook het vredesteken verwerkt.





(YDS)