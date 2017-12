Ligfietser spoorloos na tochtje GROTE ZOEKACTIE NAAR VERDWENEN MS-PATIËNT KRISTOF PIETERS,

02u51 12 Kristof Pieters Wim is ondanks zijn MS erg sportief en maakt regelmatig grote ritten met zijn ligfiets. Lokeren Politie en parket zijn op zoek naar de 50-jarige Wim Van Rentergem uit Lokeren. De man verdween spoorloos na een tochtje met zijn ligfiets. Van Rentergem is MS-patiënt en kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws toen hij deelnam aan een bijzonder expeditie van de MS-Liga en met lotgenoten een veertiendaagse trektocht maakte door de woestijn.

Het is voorlopig een raadsel wat er precies is gebeurd met Wim Van Rentergem. De vijftiger verliet woensdag omstreeks 15.30 uur zijn woning in de Everslaarstraat in Lokeren om een tochtje te maken met zijn ligfiets. Van Rentergem is ondanks zijn ziekte erg sportief. Volgens vrienden maakt hij regelmatig lange tochten met zijn ligfiets en rijdt hij ook vaak langs jaagpaden, zoals dat van de Schelde. De familie van Wim Van Rentergem heeft geen enkel idee wat er precies gebeurd kan zijn. Ze hebben in ieder geval niks meer van hem vernomen sinds hij woensdagmiddag met zijn ligfiets vertrok. De dag van zijn verdwijning droeg hij een witte regenjas, een lange zwarte fietsbroek met één witte streep en witte wielrenschoenen. De ligfiets heeft een wit frame en aan de achterzijde is momenteel een oranje vlag bevestigd. Wim Van Rentergem is 1m85 lang en slank. Hij heeft blauwe ogen en is kaal.





De politie van Lokeren heeft momenteel geen enkele aanwijzing en houdt dus alle pistes open. Ook die van een ongeval. Aangezien de man MS-patiënt is, dringt de tijd wel; hij heeft medische zorgen nodig. Familie en vrienden zochten gisteren de hele dag in de omgeving van Lokeren, maar aangezien niemand precies weet welk parcours hij volgde, is het een bijzonder moeilijke zoektocht.





Kristof Pieters Wim Van Rentergem.

Bijzonder sportief

Ondanks zijn ziekte is Wim Van Rentergem, vader van twee zonen, nog altijd bijzonder sportief. Hij kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen hij deelnam aan een veertiendaagse trektocht door de Wadi Rumwoestijn. Samen met acht lotgenoten en enkele begeleiders wandelden ze naar de mythische stad Petra.





De diagnose dat hij aan multiple sclerose (MS) leed, kwam zeven jaar geleden wel hard aan bij Van Rentergem. "Ik voelde mij al een heel jaar vermoeid en toen ik de trap niet meer op raakte, wist ik dat er iets grondig mis was. Toen ik het nieuws kreeg dat ik aan de zenuwziekte leed, stortte mijn wereld in", getuigde hij toen in onze krant. Om fysiek paraat te zijn voor het avontuur moest hij vier maanden intensief trainen. De deelnemers wilden duidelijk maken dat ze ondanks de beperkingen en tegenslagen die MS meebrengt, niet opgeven en uitdagingen blijven aangaan.





Wie Wim Van Rentergem of zijn fiets nog gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie Lokeren op het algemeen nummer 09/340.94.99 of naar het gratis nummer van de federale politie: 0800 30 300. Tips kan men ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu