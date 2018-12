Liefde is: je lief ten huwelijk vragen na een marathon “De mooiste overwinning uit mijn marathoncarrière” Kristof Vereecke

17 december 2018

14u56 4 Lokeren Liefde is: je lief ten huwelijk vragen nadat je net een marathon gelopen hebt. Zeker als je datzelfde lief ooit leren kennen hebt door de liefde voor de marathon. Marathonloper Tom Janssens (39) kon zich dan ook geen mooiere plek bedenken dan de finishlijn van de Marathon van Spijkenisse om zijn Tineke (42) ten huwelijk te vragen.

Het liefdes/marathonsprookje van Tineke Vanhaecke en Tom Janssens begon enkele jaren geleden toen ze elkaar leerden kennen op het voetbalveld van Eksaarde. Tineke had er net de marathon van Berlijn opzitten en besmette Tom met het marathonvirus. Zonder het zelf te beseffen, waren beiden op dat moment niet alleen op zoek naar een nieuw PR, de liefde voor het lopen bracht hen ook persoonlijk dichter bij elkaar. Sinds een paar jaar zijn de twee een koppel. “Het idee om te trouwen spookte al langer door ons hoofd”, zegt Tom, die afgelopen zondag vlak na een loodzware en ijskoude marathon door de knieën ging voor zijn Tineke om de vraag van zijn leven te stellen. “Alleen schoven we dat moment maar wat voor ons uit. Ik wachtte het geschikte moment af. Stiekem droomde ik ervan om Tineke ten huwelijk te vragen na de marathon van New York. Dat is haar favoriete marathon, maar New York loop je niet zomaar even. Bovendien liep ik afgelopen zondag mijn twintigste marathon. De symboliek wil ook wat.”

Spijkenisse

Spijkenisse dan maar. “Spijkenisse, of all places”, lacht Tom. “Het kan gek klinken, maar op één of andere manier voelde het goed aan. Spijkenisse is een fijne marathon en Tineke was er heel de dag bij om mij te steunen.” En dus liep Tom drie uur lang met een trouwring in zijn achterzak. Het leverde hem geen nieuw PR op, maar wel een ongelofelijk verhaal om te vertellen aan de kleinkinderen. Want zijn Tineke zei: “Ja, ik wil!”

“De mooiste overwinning uit mijn marathoncarrière”, knipoogt Tom.

En ze liepen nog lang en gelukkig.