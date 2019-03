Lichte vrachtauto gestolen in Wolfsakker Kristof Pieters

25 maart 2019

16u23 0

Dieven hebben een lichte vrachtauto gestolen op een bedrijfsterrein in Wolfsakker in Lokeren. De feiten vonden wellicht zaterdag plaats, maar werden pas op zondag ontdekt. Van het voertuig is voorlopig geen spoor.