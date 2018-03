Liberalen openen nieuwe 'Blauwen Hof' 19 maart 2018

Tussen het Zand en de Oud-Strijderslaan heeft de Lokerse Open Vld gisteren haar nieuwe thuisbasis 'Den Blauwen Hof' voorgesteld. De blauwe loper werd voor de gelegenheid uitgerold. De opening van de feestzaal en bedrijvencentrum op de voormalige locatie van de gesloopte feestzaal Concordia werd gecombineerd met de voorstelling van de kandidaten door voorzitter Stefan Walgraeve en burgemeester en lijsttrekker Filip Anthuenis, die bekendmaakte dat huidig OCMW-voorzitter Luc De Block niet meer op de lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar in oktober een stek krijgt op de provincieraadslijst. De nieuwe feestzaal was meteen tot de nok gevuld.





Kantoren

Ook twee voormalige voorzitters van de Lokerse liberalen kregen een hoofdrol tijdens de opening. Willy Van Wulpen exposeerde zijn schilderijen en Rudi Henderickx presenteerde zijn historisch naslagwerk 'Het Liberaal Huis Lokeren' over de geschiedenis van de lokale partij. Jonge bedrijven die geïnteresseerd zijn in een stek in de nieuwe 'Blauwen Hof', kunnen vanaf nu contact opnemen met de partij voor een plaats in één van de kantoren. In de nieuwe 'Blauwen Hof' krijgt ook het dienstbetoon een belangrijke rol toebedeeld. Marijke Duyck en Freddy Verdurmen houden er kantoor om Lokeraars onder meer te helpen bij het invullen van hun belastingbrief. (YDS)