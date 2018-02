Lezing over mild ouderschap 17 februari 2018

Nina Mouton, gezinspsycholoog en columnist bij Radio 1, geeft op dinsdag 27 februari in het CC Lokeren een lezing over mild ouderschap gericht aan gezinnen met jonge kinderen. Jonge ouders en vooral mama's kennen Nina Mouton misschien van populaire blogs of uit moederpraatgroepen. Als columnist bij Radio 1 schreef ze bijdragen rond doorslapen, borstvoeding en schermpjestijd. "We gaan voor mildheid voor kinderen", zegt Nina Mouton. "Hen begeleiden in zijn wie ze zijn, zonder straffen, met grenzen die passen binnen het gezin. Grootbrengen vanuit wederzijds vertrouwen. Samen groot worden en groeien." De lezing staat open voor iedereen. Deelnemen kost 5 euro. Vooraf een plaatsje reserveren is verplicht en kan via 09 223 19 76, info.ov@lm.be of online via de agenda op www.lm.be/oost-vlaanderen. (YDS)