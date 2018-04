Lezing over Durme 14 april 2018

Met 'De Durme van bron tot monding, van Tielt tot Tielrode' publiceerde André Verstraeten vorig jaar een naslagwerk over de rivier. Op vrijdag 20 april schetst hij aan de hand van beeldmateriaal het boeiende verhaal van de Durme, waarin ook Lokeren en omgeving niet ontbreken. De lezing vindt plaats van 14 tot 16.15 uur in zaal het Volk en is een organisatie van Okra. Meer info via ron.dv@skynet.be of 0476/62.27.76. (YDS)