Levensgevaarlijk gewond na val op werf 22 maart 2018

Een 50-jarige man is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval in de Hoogstraat in Lokeren. Hij was samen met zijn collega een vloer aan het leggen op een zolder van een nieuwbouw toen hij ten val kwam. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ in Gent. (PKM)