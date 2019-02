Leni Verbogen schrijft mooiste stadsgedicht Yannick De Spiegeleir

Op Gedichtendag werd het bekroonde gedicht donderdagavond bekend gemaakt tijdens de poëzievoorstelling Dichter in de Bibliotheek, op de zolder van de bibliotheek. Verbogen las haar gedicht zelf voor. “Ik draag deze bekroning op aan mijn man, die de inspiratiebron was voor mijn gedicht. Ik ben opgegroeid in Aalst, maar het was hij die me deed verhuizen naar Lokeren”, aldus Verbogen.

De Cultuurraad heeft het stadsgedicht 2019 op roll-up-banners laten drukken, die in de bibliotheek en het cultureel centrum zullen opgesteld worden. Het is de bedoeling die ook op andere plaatsen in de stad een plaats te geven wanneer zich daartoe de gelegenheid aandient. Verenigingen e.a. kunnen daartoe een voorstel of een aanvraag indienen bij de Cultuurraad Lokeren via voorzitter@cultuurraadlokeren.be.

Het winnende gedicht:

Lokeren, mijn lief

lokte me

naar je groene oevers

de meikever

speelt goedbedoeld

haasje-over

hier dragen de mollen

de broek, ’t water

staat in hun kelder

Lokeren, mijn lief

ligt te loungen

in het Vagevuur

Jan kennen we,

en bijna alleman

applaudisseert ’t vuurwerk

-

dat van ons

knettert rustig door

Uit het juryverslag:

De band die zij met de stad heeft brengt zij tot leven door een paar facetten ervan in de kijker te plaatsen: de Durmeboorden, de hazen, het Molsbroek, het Vagevuur, het vuurwerk en de gemoedelijke sfeer waarin het nog mogelijk is veel mensen te leren kennen.

Dat zijn de steunpunten van het gedicht, maar die volstaan niet om van echte poëzie te kunnen spreken. Die ontstaat in de eerste plaats door het werk van haar verbeelding, die de realiteit vat in frisse, speelse taferelen die je doen glimlachen en je meetrekken naar een helder Lokeren dat nog kan betoveren, dat verwant is aan de lente en de zomer. Die verbeelding kan evenwel alleen maar werkzaam worden via een grondige kennis van de mogelijkheden van de taal. Die laten de auteur toe om originele, gedurfde beelden en formuleringen te gebruiken.

Het is duidelijk dat zij al van veel vroeger een intense omgang heeft met het literair Nederlands en uiteraard vertrouwd is met poëzie. En met de klankvereisten die een gedicht kan stellen als het expressief, luid of stil, moet gelezen worden.

De jury is eensgezind: dit gedicht verdient de eerste prijs.