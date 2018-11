Lena Van Boven (Vlaams Belang) breekt lans voor efficiëntere werking Speel-o-theek Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

De lange wachttijden in de Lokerse Speel-o-theek moeten aangepakt worden. Die boodschap verkondigde gemeenteraadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) maandagavond op de gemeenteraad. “Wie de Speel-o-theek als ouder of grootouder al eens een bezoekje brengt, zal het met mij eens zijn dat het daar niet altijd vlot verloopt. Een wachttijd van een half uur aan de balie om een stuk speelgoed te lenen, is geen uitzondering.”

Van Boven wil geen steen werpen naar het personeel. “Die mensen doen hun job voortreffelijk met de middelen die ze hebben. Je kan echter moeilijk ontkennen dat zij moeten werken op een verouderde manier waarbij verschillende manuele handelingen nodig zijn. Per stuk materiaal moet er een nummer ingeschreven worden in een boek, datzelfde nummer en het lidnummer moeten nog eens ingebracht worden in de computer waarna er dan een ticket verschijnt uit een printertje. Aan dezelfde balie wordt er ook materiaal binnengebracht, lidgeld betaald, verloren of beschadigde stukken speelgoed afgehandeld, telefonische verlengingen uitgevoerd....” Van Boven vermoedt dat de Speel-o-theek slachtoffer is van haar eigen succes.

Burgemeester Filip Anthuenis, bevoegd voor jeugdzaken, ontkent de problematiek niet. “Mevrouw Van Boven heeft een punt. De toenemende bezoekerscijfers, onder meer door de komst van het Huis van het Kind in het sport- en jeugdcomplex, vormen slechts een deel van de verklaring. Er schort iets aan de software die gebruikt wordt in de Speel-o-theek. Onze IT-diensten werken aan een oplossing. Tegen begin volgend jaar zou het euvel verholpen moeten zijn.”