Leerlingenraad Tovertuin bakt croques voor Warmste Week Yannick De Spiegeleir

18 december 2018

14u42 0 Lokeren 120 croque-monsieurs bakken om geld in te zamelen voor de hongerlijdende bevolking van Jemen. Dat is de warme daad waar de leerlingen van De Tovertuin zich vandaag voor hebben ingezet.

“De leerlingenraad heeft zelf het goede doel gekozen in het kader van de Warmste Week. Zo kwamen we uit bij een project van Unicef dat de mensen die lijden aan hongersnood in Jemen tracht te helpen”, zeggen juffen Wahiba en Chaline. “Ze hebben zelf een brief opgesteld om iedereen op te roepen om croques te bestellen bij onze school.” Ook verderop deze week zet De Tovertuin zich nog in voor De Warmste Week met een sponsorloop en een winterfeest waarop alle ouders zijn uitgenodigd.