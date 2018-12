Leerlingen VTI lopen stage bij Nederlands scheepsbouwbedrijf Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

Acht leerlingen van verschillende studierichtingen van het VTI Sint-Laurentius liepen onlangs stage bij Tinnemans Floating Solutions in het Nederlandse Maasbracht. Dat deden ze met de financiële steun van Erasmus+. Aan het hoofd van het bedrijf staat Jan Tinnemans, een creatieve duizendpoot die graag de mouwen opstroopt. “Wij zijn een familiebedrijf met een personeelsbestand van een kleine dertig man dat voortdurend op zoek is naar uitdagend werk en nieuwe creatieve mogelijkheden. Dat verklaart ook onze bedrijfsnaam en de verschillende afdelingen die we hebben, waaronder scheepsbouw en reparatie en interieurbouw”, aldus de bedrijfsleider.