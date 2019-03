Leerlingen Veertjesplein verstoppen zwerfboeken in Heirbrugwijk Yannick De Spiegeleir

19 maart 2019

17u47 0 Lokeren In navolging van de ‘boekenjagers’-community op sociale media hebben ook de leerlingen van basisschool ’t Veertjesplein boeken verstopt in de buurt van hun school.

De leerlingen van het zesde leerjaar trokken er vandaag op uit langs de Durmedijk en Heirbrugstraat om gepaste plekjes te vinden om het literaire werk achter te laten. “Omdat wij vinden dat mensen te weinig lezen, hebben wij een actie op poten gezet rond ‘zwerfboeken’. Zwerfboeken zijn boeken die niet meer worden gelezen. Ze worden ergens neergelegd en kunnen meegenomen worden door de gelukkige vinder”, verduidelijken de leerlingen.

“Omdat het deze maand jeugdboekenmaand is, doen we tijdens de projectweken allerlei activiteiten rond boeken. Naast deze actie waarbij we boeken verstoppen op openbare plaatsen hebben we ook een escaperoom rond boeken op poten gezet, maken we een boekbespreking rond een verfilmd boek en zingen we een boekenlied.”