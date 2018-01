Leerlingen Veertjesplein in fluo naar school 19 januari 2018

02u39 0 Lokeren Om het belang van zichtbaarheid in het verkeer te benadrukken, heeft basisschool Veertjesplein en haar ouderraad gisteren een fluo-actie georganiseerd.

De leerlingen en hun ouders gaven massaal gehoor aan de oproep om in reflecterende kledij naar de school te komen. De inzet van de school om verkeersveiligheid in de kijker te zetten, werd onlangs nog beloond door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), die de school de gouden medaille voor 'Verkeer op School' heeft toegekend.





"Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas", verduidelijkt Katia Morena, voorzitter van de ouderraad.





(YDS)