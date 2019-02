Leerlingen Spoele duffelen zich in voor Dikketruiendag Yannick De Spiegeleir

12 februari 2019

19u15 0 Lokeren De leerlingen van basisschool Spoele hebben dinsdag enthousiast deelgenomen aan Dikketruiendag.

“Het thema dit jaar was ‘klimaatflandriens’, dus vroegen we aan de leerlingen en leerkrachten om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Leerlingen die op deze manier naar school kwamen, kregen een sticker", zegt juf Isabelle Van Bastelaere. “In de klas stonden we ook even stil bij de opwarming van het klimaat en door deel te nemen aan Dikketruiendag proberen we ons steentje bij te dragen in de strijd tegen die opwarming.”