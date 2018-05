Leerlingen SLC tonen Sportingkapitein hun voetbalpleintje 15 mei 2018

03u18 0

De leerlingen van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Doorslaar kunnen zich sinds kort uitleven op een gloednieuw kunstgrasveld. De officiële opening van het sportterrein werd opgeluisterd door een bezoekje van Killian Overmeire, de kapitein van Sporting Lokeren. "Het is leuk om te zien hoe die gastjes genieten op hun nieuw plein." De chouchou van de Sportingfans woonde meteen ook enkele wedstrijden bij van het 'WK voetbal van Doorslaar'. "Het voetbalpleintje was vroeger een wat verloren hoekje op ons schoolterrein, maar met de hulp van enkele ouders en met de inbreng van eigen middelen hebben we het een nieuwe, sportieve bestemming kunnen geven", zegt directeur Guy Raes.





(YDS)