Leerlingen SLC publiceren dichtbundel over Eerste Wereldoorlog Yannick De Spiegeleir

08 november 2018

11u58 16 Lokeren In het Sint-Lodewijkscollege stellen leerlingen morgenavond hun dichtbundel ‘Soms denk ik aan de doden’ voor.

“De dichtbundel is het resultaat van een vijfjarig geschiedenis- en vredesproject en bestaat uit poëzie over de Eerste Wereldoorlog, afgewisseld met tekeningen en foto’s waar meer dan 700 vijfdejaarsleerlingen aan meewerkten.” Tijdens het lanceringsmoment dat voor iedereen toegankelijk is via inschrijving, zullen een aantal (oud-)leerlingen hun eigen gedicht voordragen. De voorstelling wordt ook afgewisseld met muzikale intermezzo’s en diverse sprekers, waaronder beroepsdichter Koen Stassijns.

Ruben Van den Bossche (17) is één van de scholieren die in zijn pen kroop. “Ik haalde de inspiratie voor mijn gedicht uit een bezoek aan de loopgraven in de Westhoek en dacht aan hoe de soldaten hun tijd doden aan het front voor ze ten strijde trokken.” Sélin Van Laethem (16) werd geraakt door het aanhoren van de Last Post. Naast haar poëzie prijkt een foto met de namen van gesneuvelde soldaten. Fien D’hondt (17) schreef een gedicht in het Engels over de emoties die de oorlog losmaakten bij de familieleden van soldaten. “In mijn gedicht drukt een moeder haar hoop uit dat het leven van haar zoon aan het front gespaard blijft.”

Na de lancering is de bundel vanaf 12 november te koop voor 10 euro op het secretariaat van de school, het Poëziecentrum van Gent, het In Flanders Fieldsmuseum in Ieper en de Standaard Boekhandel van Lokeren. Alle winst gaat nadien naar een actueel vredesdoel.

Meer info en gratis inschrijven voor het lanceringsmoment in de feestzaal van de school op www.vlot-slc.be/projecten.