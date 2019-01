Leerlingen Rozen verdiepen zich in geschiedenis ‘Kamp van Lokeren’ Yannick De Spiegeleir

14 januari 2019

16u54 2 Lokeren Op de locatie van basisschool Rozen stond zeventig jaar geleden het ‘Kamp van Lokeren’. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het stadsmuseum verdiepten de leerlingen zich wekenlang in de historiek van het interneringscentrum voor collaborateurs.

In de klassen waar de leerlingen van de Rozenschool nu elke dag rekensommen maken in de wiskundeles of zich meester maken van de Franse woordenschat stond in de jaren veertig van de vorige eeuw één van de grootste hechteniskampen van Vlaanderen.

Tussen 1944 en 1947 werden er 20.000 mensen gevangen gehouden na een veroordeling voor of op verdenking van collaboratie met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bewogen geschiedenis waarop vorig jaar werd teruggeblikt in de expo ‘Het Kamp van Lokeren’ in het stadsmuseum. De succesvolle tentoonstelling bracht maar liefst 12.000 bezoekers op de been.

Vlaams volksvertegenwoordiger én historicus Björn Rzoska (Groen) pende het boek ‘Opgesloten tussen zwart, wit en grijs’ over het hechteniskamp neer. Hij was maandagnamiddag te gast op de opening van het project dat de vijfde- en zesdejaarsleerlingen van het Rozenschooltje hadden uitgewerkt over het Kamp van Lokeren.

“Op deze manier blijft verhaal leven”

“We wisten wel dat hier ooit een kamp had gestaan, maar niet dat hier zoveel mensen gevangen zaten of over andere details”, vertellen leerlingen Amy, Anja en Kèame die deskundig uitleg geven bij oude foto’s van het kamp aan ouders, grootouders en buurtbewoners. “Wist u bijvoorbeeld dat de laatste restanten van het kamp in 1987 werden afgebroken in opdracht van het toenmalige stadsbestuur om het kerkhof te kunnen uitbreiden?”

“Het is fantastisch dat jonge kinderen op deze manier met geschiedenis aan de slag gaan”, vindt Björn Rzoska. “Het aantal mensen dat in het kamp verbleven heeft en nog leeft, is op één hand te tellen, maar op deze manier blijft het verhaal leven ook bij jongeren.”

Uitdaging

Karina Haemelinck, klastitularis van het vijfde leerjaar, is trots op het project van de school. “Het was voor ons de uitdaging om zoveel mogelijk informatie mee te geven aan de kinderen. Ze hebben zich enkele weken verdiept in de geschiedenis en brachten ook een bezoek aan de tentoonstelling in het stadsmuseum. Ook uit het boek van Björn Rzoska hebben we heel wat informatie kunnen putten.”

Ook het Lokerse stadsmuseum deed haar duit in het zakje. Een levensgrote historische foto van het kamp werd aan de school geschonken, net als een maquette van het kamp waarop de leerlingen zelf aanduiden waar hun klassen en schoolgebouwen momenteel gevestigd zijn.