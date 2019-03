Leerlingen Pius X lopen stage bij Albert Heijn Yannick De Spiegeleir

21 maart 2019

15u03 0 Lokeren De leerlingen van de basisschool van Pius X uit Zele hebben donderdagochtend een halve dag stage gelopen bij Albert Heijn in Lokeren. De leerlingen liepen mee met de supermarktmanager of hielpen bij het onthalen van klanten of het vullen van rekken.

De stage kadert in een onderwijsproject van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Leerlingen krijgen zo de kans om in een onderneming rond te ‘snuffelen’ om later een betere studiekeuze te maken. “De talentenstage is een win-win voor onderwijs en bedrijven. Leerlingen staan stil bij het maken van succesvolle keuzes: een combinatie van kwaliteiten en interesse. Bovendien maken ze ook kennis met een onderneming”, verduidelijken Nathalie Roels van Vlajo en Sally Herygers van Albert Heijn. “Leerlingen worden uitgedaagd om buiten de school hun talenten te ontplooien en kunnen aan den lijve ondervinden dat attitudes zoals stiptheid, netheid, initiatief nemen, leiding nemen, onder leiding kunnen werken, … niet enkel op school maar ook in het bedrijfsleven en het dagelijkse leven belangrijk zijn.”