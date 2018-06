Leerlingen maken kennis met Kunstacademie 29 juni 2018

Kinderen van het tweede leerjaar hebben kennis gemaakt met de kunstacademie Ter Beuken in de Groendreef. De leerlingen werden uitgenodigd voor enkele interactieve workshops in de verschillende richtingen die de kunstacademie biedt. De leerkrachten van de richtingen beelden de kunsten, muziek en woord toonden wat ze te bieden hebben. Voor leerlingen van het derde leerjaar starten een reeks nieuwe lessen, vandaar dat bewust gekozen werd om leerlingen van het tweede leerjaar uit te nodigen voor het interactieve project 'Kunstkeuken'. "We hopen enkele leerlingen warm gemaakt te hebben om in september aan te sluiten", klinkt het bij de Academie. Vanaf deze week kunnen nieuwe leerlingen zich inschrijven voor één van de verschillende richtingen in de Lokerse kunstacademie. (KDBB)