Leerlingen De Springplank brengen eigen musical op de planken Yannick De Spiegeleir

19 december 2018

18u54 1 Lokeren Op GO!-basisschool De Springplank tellen ze nog niet af naar de kerstvakantie. Integendeel, vandaag ging de langverwachte musical ‘Kodo en de Reuzenvogels’ in première.

In samenwerking met Musical on Stage vertaalden de leerlingen en hun leerkrachten het gelijknamige boek van de Lokerse auteur en oud-leerling Stany Cassier naar de scène. De zaal zat afgeladen vol met ouders die nieuwsgierig kwamen kijken naar de acteer- en dansprestaties van hun pupillen. In de hal van de school werd de rode loper zelfs uitgerold. Ook morgen zijn er nog een namiddag- en avondvoorstelling gepland.