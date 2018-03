Leerling-bestuurder onder invloed van drugs 28 maart 2018

02u51 0

Een leerling-bestuurder is zijn 'rijcarrière' niet al te best begonnen. De 23-jarige jongeman uit Sint-Niklaas werd maandag in Lokeren door de politie aan de kant gezet voor een controle. Hij kon geen identiteitskaart en ook geen rijbewijs voorleggen. Na controle van de database bleek dat hij wel in het bezit was van een voorlopig rijbewijs, maar er hing geen L op de achterruit en in het voertuig zat bovendien een passagier en dat was niet de begeleider. De bestuurder droeg ook geen gordel en legde een positieve speekseltest af. Zijn voorlopig rijbewijs werd dan ook meteen ingetrokken voor 15 dagen. De bekeuringen volgen later nog. (PKM)