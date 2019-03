Leerkracht en leerlingen Sint-Lodewijkscollege pakken uit met twee klimaatacties Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

17u26 0 Lokeren De ‘Global Strike for Future’ gaat morgen niet onopgemerkt voorbij op het Sint-Lodewijkscollege. Zowel de leerkrachten als de scholieren hebben elk hun eigen actie uitgedokterd.

’s Ochtends pakt de werkgroep ‘Groene Rakkers’ uit met activiteiten voor 1.300 leerlingen op de school. “Eerst kijkt de hele school naar het klimaatbetoog van Nic Balthazar. Vervolgens hebben we van 10 tot 12 uur tientallen verschillende activiteiten zoals meerijden met een elektrische auto, fietsen leren herstellen, kleren repareren, lezing over een klimaatneutraal Vlaanderen, zelf zeep maken of een veganistische lunch leren maken”, zegt leerkracht Hans Maricou.

Enkele leerlingen op hun beurt hebben een Lokerse klimaatmars op poten gezet. “We verzamelen om 13.30 uur aan het station van Lokeren. Naast de tocht zelf staat er ook een lezing gepland met UGent-professor Johan Albrecht en een optreden van een lokale band”, verduidelijkt Kasper Huysentruyt. Op hun actie kracht bij te zetten, hingen de scholieren deze week al enkele spandoeken met slogans uit op de school, waaronder één met het opschrift: ‘Ons klimaatbeleid vlot niet’ en ‘What do we want climate justice, when do we want it: vrijdag 15 maart’.