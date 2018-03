Leerkracht De Spoele schrijft jeugdboek 30 maart 2018

Sofie De Moor, leerkracht van de stedelijke basisschool Spoele, heeft tijdens de Jeugdboekenmaand haar eerste jeugdboek uitgebracht. 'Konijnen goochel je niet terug' is de titel en wordt uitgegeven door uitgeverij De Eenhoorn. In het verhaal verliest Sander zijn papa in een motorongeluk. Hij gelooft dat hij zijn papa kan teruggoochelen, maar dat loopt mis. "De leerlingen van het eerste leerjaar zijn trots op hun zorgjuf en verwelkomen het boek enthousiast", zegt Isabelle Van Bastelaere, van De Spoele.





(YDS)