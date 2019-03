Leefbaar Everslaar voert actie voor gemeenteraad: “Voor een gezonde drukte in onze buurt” Yannick De Spiegeleir

25 maart 2019

23u22 0 Lokeren Een delegatie van het buurtcomité van Leefbaar Everslaar vatte voor de start van de gemeenteraad post aan het stadhuis. Op hun spandoek stond te lezen ‘Voor een gezonde drukte op Everslaar’.

“We pleiten voor een gezonde drukte. In die zin is niet enkel de aanleg maar ook de verkeersintensiteit van belang", alludeert het buurtcomité op de geplande aanpak van de riolering en het wegdek in Everslaar. “Een strikte scheiding tussen het verkeer van E17/3 en E17/4 en het verkeer van de woonstraten werd reeds 10 jaar geleden als principe vastgelegd. Vanuit dit principe gaat Leefbaar Everslaar er dan ook vanuit dat het sluipverkeer uit de straten geweerd wordt. Op die manier kunnen de nieuw ingerichte straten terug het aanknopingspunt worden voor goed wonen in Lokeren, zelfs met een industrieterrein in de achtertuin. Na het startschot is een valse start voor alle partijen te vermijden.”

Marc Beuseling (Groen) voerde een pleidooi om de Nieuwestraat al af te sluiten bij wijze van proefproject. “Op dit moment maakt u deze route toegankelijk voor sluipverkeer.”

Sabine Van Rysselberghe (Open Vld). “We sluiten nu de Nieuwestraat nog niet af. We gaan eerst de tellingen afwachten. We willen in kaart brengen hoe het verkeer nu is om te kunnen inschatten wat de effecten zullen zijn. We hebben vandaag (maandag, red.) al resultaten binnengekregen en eind deze week komen er nog andere resultaten binnen. We gaan dit eerst intern bekijken en terugkoppelen naar het buurtcomité. Er zal dan ook een nieuwe commissie Infrastructuur ingericht worden.”