Ledehof viert vijfde nieuwjaarsreceptie 31 januari 2018

In de Lokerse wijk Ledehof werd eind januari voor het vijfde jaar op rij een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. "De weergoden waren ons gunstig gezind en we konden bij een drankje en een hapje elkaar de beste wensen overmaken", zegt Roger Van De Weghe.





"De laatste jaren zijn hier een aantal jonge gezinnen komen wonen met kinderen die de wijk opnieuw levendig en aantrekkelijk maken. In de loop van 2017 werd er ook aan de oudere bewoners gedacht met de aanleg van twee petanquepleinen." Tot slot is de buurtvereniging nu al een inzamelactie gestart voor de Warmste Week van 2018.





(YDS)