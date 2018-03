Lebeer (sp.a) tweede op lijst provincie 30 maart 2018

Katleen Lebeer uit Lokeren prijkt op de tweede plaats voor de sp.a-lijst Waas en Dender voor de provincieraadsverkiezingen in oktober. Ze volgt in het kielzog van lijsttrekker en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen uit Dendermonde. Katleen Lebeer (44) is leerkracht Wetenschappen in Sint-Niklaas. "Ik wil in de Provincieraad opkomen voor onderwijskansen, fietssnelwegen en om de sportinfrastructuur - onder andere in Puyenbroeck - toegankelijk te houden", aldus de Lokerse. "De socialistische microbe kreeg ik mee van thuis uit. Mijn grootvader Louis Lebeer was een van de eerste huisartsen in Lokeren en later directeur-generaal van het Riziv. Daar legde hij mee de basis voor betaalbare gezondheidszorg." Lebeer was tien jaar hoofd van de vakbondsvertegenwoordiging bij Innogenetics in Gent. Vandaag is ze vakbondsafgevaardigde op haar school en voor de GO!-scholengroep Waasland. (YDS)