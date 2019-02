Ladies Circle organiseert modeshow in Daknamstadion Yannick De Spiegeleir

20 februari 2019

18u07 0 Lokeren In de Koller Feestzaal van het stadion van Sporting Lokeren organiseert serviceclub Ladies Circle vrijdag een modeshow en afterparty. Verschillende Lokerse handelszaken zullen er hun nieuwe collectie tonen aan het publiek.

Wie nog een plaatsje wil bemachtigen, is er wel aan voor de moeite. “Alle kaarten zijn uitverkocht. De opbrengst is bestemd voor drie goede doelen: Villa Vief, Emiliani en Andersvaliden Waasland. Bij de vorige editie konden we 25.000 euro wegschenken”, zegt Veerle Hofman van Ladies Circle.