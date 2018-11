KWB Heiende ontvangt Wouter Deboot: “6.800 kilometer dwars door Amerika gefietst” Yannick De Spiegeleir

05 november 2018

In zaal Trefpunt in Heiende kan je woensdag een vertelavond bijwonen. Op uitnodiging van KWB Heiende komt Wouter Deboot vertellen over zijn avontuur op de fiets. Voor ‘Iedereen Beroemd’ doorkruiste hij de Verenigde Staten op zijn tweewieler voor een fietstocht van maar liefst 6.800 kilometer. Hij ontmoette gewone mensen die moedig en hoopvol blijven, zelfs bij tegenslagen. Samen met zijn kompaan Steven Claerhout, die de tocht per camper deed, komt hij zijn relaas van het avontuur brengen. De inkom voor KWB-leden bedraagt 2,5 euro, niet-leden betalen 5 euro. Het evenement start om 19.30 uur.