KVLV Oudenbos viert 80-jarig bestaan Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

In feestzaal Breughel hebben het bestuur en de sympathisanten van KVLV Oudenbos de tachtigste verjaardag van hun vereniging gevierd. De dames komen geregeld samen voor infomomenten of creatieve activiteiten zoals koken, naaien of bloemschikken. Ook voor sport wordt er tijd gemaakt met fitness, aquafitness en fietsen. Het jubileumjaar wordt afgesloten op 16 december met een optreden van het muziekensemble Arto Mundu in de parochiekerk Sint-Paulus in Oudenbos. Inschrijven kan nog tot en met 8 december bij de bestuursleden.