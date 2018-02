Kunstacademie versiert oud tramhuisje 08 februari 2018

Aan het Stationsplein doet het voormalige tramhuisje voorlopig dienst als een tentoonstellingslocatie met werken van de leerlingen van kunstacademie Ter Beuken. Het historische gebouw deed in het verleden dienst als loket toen er in een ver verleden nog trams door Lokeren reden. Vandaag dient het tramhuisje vooral als refter voor de medewerkers van stadsdiensten en uitvalsbasis voor kaarters. Serge Cousens en Geert Smet van de stedelijke reinigingsdienst kunnen de versiering alvast appreciëren. "Het is een aangename afwisseling en bovendien kunnen de mensen nu niet binnenkijken als we onze boterhammen opeten", lachen ze. (YDS)