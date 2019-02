Kunstacademie Ter Beuken stelt aanbod voor: gratis concerten en opendeurdag op komst Yannick De Spiegeleir

12 februari 2019

19u41 0 Lokeren Op zaterdag 23 februari vinden er in de Kunstacademie, het CC Lokeren, Sint-Laurentiuskerk en JH Okapi verschillende optredens en voorstellingen plaats van de leerlingen van Ter Beuken. De toegang is overal gratis.

Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in Kunstacademie Ter Beuken? Wil je graag volgend schooljaar met muziek of woordkunst-drama starten, of kan je nog niet zo goed kiezen? Dan kan je terecht op de ‘Demo-dagen’ van de kunstacademie van maandag 25 februari tot zaterdag 2 maart. Alle klassen houden opendeurdagen waar je kan komen snuisteren in het aanbod. Je kan kennismaken met de leerkrachten en de lessen bijwonen.